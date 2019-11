Francia, tonfo del Psg: battuto dal fanalino di coda Digione - Gli highlights

Terza sconfitta in campionato per la squadra che domina la Ligue 1. Nell’anticipo della 12/a giornata, il Paris Saint Germain è stato battuto 2-1 in trasferta dalla formazione fanalino di coda, il Digione, che così ha lasciato momentaneamente la sua posizione senza comunque compromettere la leadership dei parigini, che hanno otto punti di vantaggio sul Nantes, impegnato oggi a Bordeaux.

In vantaggio al 19' con Mbappe, la squadra di Tuchel è stata raggiunta al 50' da una rete di Chouiar e al 2' della ripresa messa sotto da un gol dell’attaccante venezuelano Cadiz, alla seconda partita da titolare. L’intero secondo tempo non è bastato al Psg per pareggiare nonostante un dominio continuo e l'ingresso di Cavani nel finale ad affiancare in attacco Mbappè, Icardi e Di Maria.

© Riproduzione riservata