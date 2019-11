Liga, Messi non basta: il Barcellona perde a Levante - Gli highlights

Brutta battuta d’arresto per il Barcellona che, a tre giorni dalla sfida Champions con lo Slavia Praga (le due squadre fanno parte dello stesso gruppo dell’Inter) crolla al 'Ciutat de Valencia' perdendo 3-1 con il Levante.

I blaugrana erano andati in vantaggio nel primo tempo con un rigore di Messi, ma nella ripresa si sono sciolti incassando i gol di Campana, Borja Mayoral e Radoja. Inutili i tentativi di rimediare da parte del tecnico Valverde, con gli ingressi in campo di Busquets e Ansu Fati per Vidal e Arthur.

A complicare le cose c'è stato anche l’infortunio a Suarez, colpito duro a una caviglia e fuori dopo 45': al suo posto Carles Perez. Il Var invalida il possibile 3-2 di Messi, e per il Barça è quindi un pomeriggio da dimenticare e arriva la terza sconfitta stagionale, sempre in trasferta, dopo quelle di Bilbao e Granada.

