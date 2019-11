Champions, Guardiola sull'Atalanta: "Giocare con loro è come andare dal dentista"

"Affrontare l'Atalanta è come andare dal dentista". Lo ha detto, in conferenza stampa, l'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, dopo aver pareggiato 1-1 contro l'Atalanta in Champions League.

"L'Atalanta è una squadra forte - aggiunge Guardiola - aver fatto 4 punti contro di loro è un grande successo. Abbiamo giocato un primo tempo incredibile, tutti sanno quanto è talentuosa l'Atalanta, voi italiani la vedete ogni settimana. Questa competizione va a momenti, bisogna prenderli come vengono ma al di là del rigore dovevamo chiudere la partita. Bisogna sapere soffrire, difendere".

Guardiola si dice "sorpreso" per vedere l'Atalanta ultima nel girone: "Lo Shakhtar però è una squadra che gioca sempre la Champions League, ma l'Atalanta ci ha perso all'ultimo minuto. La Dinamo è una squadra tostissima. A questo punto le do tantissimo credito, noi siamo vicinissimi ad arrivare primi nel girone".

