Da Maradona ad Ancelotti, gli ammutinati del calcio

Il Napoli degli ammutinati riparte dal Genoa. La partita di Serie A degli azzurri contro il grifone mette di fronte due squadre gemellate nel tifo e nell’instabilità.

Ad essere diversa e non di poco è la posizione in classifica delle due società. Il Napoli, settimo con un solo successo nelle ultime cinque partite in cui ha raccolto 6 punti, è distante tre lunghezze dalla zona Champions. Il Genoa diciassettesimo, ha conquistato tre punti negli ultimi cinque incontri disputati, ha cambiato allenatore e ha la peggior difesa del campionato.

L'ammutinamento partenopeo non può che richiamare alla mente quello avvenuto nell'epoca d'oro di Maradona, quando i calciatori si schierarono apertamente contro il tecnico Ottavio Bianchi, poi esonerato. E ancora la protesta del Barcellona nella Coppa del Re del 2000 e le rivolte dei calciatori di Francia e Argentina contro i commissari tecnici Domenech e Sampaoli.

© Riproduzione riservata