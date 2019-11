Juventus, scoppia il caso Ronaldo? Nuova sostituzione e il portoghese si arrabbia

Seconda sostituzione nella stessa settimana per Cristiano Ronaldo: contro il Milan, dolorante, è uscito già dopo 10' del secondo tempo per fare entrare Dybala. CR7 era stato sostituito mercoledì sera a Mosca, in Champions, all’86' per un problema muscolare.

«Cristiano negli ultimi 20-25 giorni soffre per un problemino che lo sta condizionando tantissimo e gli impedisce di allenarsi come vorrebbe. Avevo preventivato già da stamani il part-time, per lui come per Dybala, che in settimana ha avuto un attacco gastrointestinale».Così Maurizio Sarri nella conferenza stampa dopo Juve-Milan.

Il tecnico non ha confermato che Ronaldo abbia lasciato l’Allianz Stadium prima del fischio finale. «Non so, non sono entrato nello spogliatoio. Se e è vero dovrà discuterlo con i suoi compagni di squadra. Ma, ripeto, nelle sue condizioni tanti altri non avrebbero giocato, bisogna solo ringraziarlo, dopo tutto quello che ha vinto è bello che voglia dare una mano alla squadra a tutti i costi».

