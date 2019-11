Stende l'allenatore avversario e a Friburgo parte la rissa - Video

Il Friburgo ha sconfitto, in casa, di misura (per 1-0) l’Eintracht di Francoforte, grazie al gol di Petersen al 77'. Gli ospiti hanno giocato tutta la ripresa in 10 uomini per l’espulsione alla fine del primo tempo di Fernandes, per doppio giallo.

In più hanno chiuso il match in 9, a causa del rosso inflitto ad Abraham nel finale. Espulso infine anche l’italiano Grifo, nei padroni di casa. Con questi tre punti il Friburgo vola al secondo posto, assieme a Bayern Monaco e Lipsia.

© Riproduzione riservata