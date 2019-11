Due anni fa una delle pagine più buie della storia della Nazionale di calcio italiana: lo 0-0 contro la Svezia nel play-off per accedere ai Mondiali di Russia 2018.

Dopo la sconfitta per 1-0 in casa svedese, l'Italia di Giampiero Ventura non riesce a sfondare il muro gialloblu: un pareggio che costa l'esclusione dal mondiale.

