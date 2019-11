Il Brasile ha superato 3-0 la Corea del Sud in una gara amichevole giocata ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi.

Per la "Seleçao" in gol il centrocampista del Milan, Lucas Paquetà, che ha così risposto subito alle critiche mosse da Rivaldo per la scelta di assegnargli la numero 10.

Il 2-0 è stato firmato dall’ex Inter, adesso in prestito dal Barcellona al Bayern Monaco, Philippe Coutinho, mentre l’autore del definitivo 3-0 è stato il terzino della Juventus Danilo.

