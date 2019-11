Maurito Icardi continua a segnare e il Psg continua a vincere. Dopo il 2-0 al Lille nell’anticipo della 14ma giornata di Ligue1, la squadra di Tuchel sale a 33 punti in classifica, ben 11 in più del Marsiglia che insegue a 22 (e una partita in meno). Per i parigini a segno Icardi (17' pt) e Di Maria (31' pt): per il nerazzurro è il 7/o gol in campionato.

