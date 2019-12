Juventus-Sassuolo, De Zerbi fa esordire il 18enne Turati: "L'ho esortato a far uscire la pazzia"

«Il ragazzo è matto completamente, ieri l’ho chiamato nella hall dell’albergo e l’ho esortato a far uscire la sua pazzia...». Così il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, sull'esordio nella porta del Sassuolo di Stefano Turati.

«Gli ho detto di vivere tranquillo e godersela, che se non dormiva era normale, ma di non avere troppe aspettative, troppa ansia - racconta il tecnico ai microfoni di Dazn -. Quando giocavo mi è capitato di non gustarmela, mi sarebbe dispiaciuto se fosse capitato anche a lui perché tra vent'anni avrebbe avuto il rimorso. Tanto al massimo perdevamo...».

