Giocano a tennis sui tetti dei palazzi, due giovani atlete diventano star web

Il Tennis Club di Finale Ligure (Savona) ha diffuso un video su Facebook nel quale due giovani tenniste, Vittoria Oliveri di 13 anni e Carola Pessina di 11, giocavano una partita dai tetti dei rispettivi palazzi, scavalcando a ogni lancio il baratro tra i due edifici.

Una performance che ha fatto il giro del web fino ad essere rilanciata dalla pagina ufficiale di Atp Tour: le due ragazze savonesi sono diventate all’improvviso star del mondo tennistico.

Il video è stato ricondiviso quasi 15 mila volte e ha raccolto oltre 32 mila «mi piace» e reazioni, e la notizia è finita su France Presse, Sky Tg24 e tanti giornali sia italiani che esteri.

«Appena ho ricevuto il video ho visto che era bellissimo - racconta il loro allenatore, Dionisio Poggi - ma non mi aspettavo che avesse un successo del genere. A tutti i ragazzi del nostro team ho chiesto di mandarmi dei video con momenti dei loro allenamenti casalinghi e tutti lo stanno facendo, come e dove possono». «Le ragazze sono al settimo cielo - spiega l’allenatore - la fortuna le ha premiate, ma sono state bravissime a inventarsi un modo così coreografico di giocare».

Le giovani, però, hanno un solo desiderio: tornare al più presto a giocare su un campo vero.

«Crediamo che questo video abbia rappresentato una pubblicità straordinariamente positiva per il nostro sport - è il commento del Tennis Club Finale - e ci auguriamo contribuisca a farci tornare presto in campo, sempre ovviamente in assoluta sicurezza. Un abbraccio a tutti coloro che hanno condiviso il nostro filmato, rendendolo virale e garantendogli un successo planetario».

