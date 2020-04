Il calcio come tutti gli sport sono fermi a causa del coronavirus. In Bundesliga alcune squadra hanno ripreso gli allenamenti, seppur con le dovute cautele.

Il presidente della Federcalcio tedesca (DFL), Christian Seifert, in una conferenza stampa, ha detto: "Non ci sarebbero riserve per riprendere a maggio. La data di una ripresa va decisa dalla politica. Le partite a porte chiuse sarebbero l'unica possibilità di mantenere in vita la Bundesliga".

