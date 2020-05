Augsburg, l'allenatore Herrlich viola il lockdown per comprare il dentifricio e si autosospende

L'Augsburg è pronto a ripartire in Bundesliga, ma senza il suo nuovo allenatore: Heiko Herrlich non sarà in panchina contro il Wolfsburg. Il tecnico, ingaggiato tre giorni prima dello stop del campionato, ha violato le norme imposte dal protocollo di sicurezza: è andato al supermercato a comprare il dentifricio. Per questo ha deciso di autosospendersi.

"Ho fatto un errore lasciando l'albergo - ha spiegato Herrlich -. Anche se ho seguito tutte le misure di igiene all'uscita e al mio rientro, non sono stato d'esempio per la mia squadra e il pubblico. Sarò quindi coerente e pagherò il mio errore. A causa di questa cattiva condotta, non guiderò l'allenamento e non sarò in panchina sabato contro il Wolfsburg".

