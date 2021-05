Chelsea campione? Qualcuno lo aveva detto... La profezia di Condò alla Gazzetta del Sud VIDEO

Due mesi e mezzo fa Paolo Condò, giornalista di punta de La Repubblica (nonché in passato della Gazzetta dello Sport) e opinionista Sky, in un'intervista in esclusiva rilasciata alla Gazzetta del Sud online, lanciò la bomba: «Il City di Guardiola, che mi piacerebbe tornasse a vincere la Champions dopo 10 anni di astinenza, e il Bayern Monaco campione in carica sono le due favorite per la vittoria della Coppa, ma bisognerà prestare attenzione al Chelsea: se lasciano giocare i Blues, c'è da divertirsi. La squadra di Tuchel è la terza favorita». Nessuno, se non lo stesso Condò, avrebbe scommesso mezzo euro sui ragazzi di Tuchel. Che il 29 maggio 2021 si sono laureati campioni d'Europa. Qualcuno (a noi) lo aveva detto...

© Riproduzione riservata