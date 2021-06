Cristiano Ronaldo e la corsa da centometrista in 10 secondi a fine partita. Il video è virale

36-year-old Cristiano Ronaldo going box-to-box in 10 seconds in the 87th minute ?‍♂️? pic.twitter.com/y1xZmSFbjw — ESPN FC (@ESPNFC) June 4, 2021

La stagione è stata ancora una volta massacrante, tante le partite giocate, ma ora a pochi giorni dall'Europeo sale l'adrenalina. Lo dimostra ancora una volta un campionissimo come Cristiano Ronaldo: nel derby iberico Spagna-Portogallo il fuoriclasse lusitano della Juve si è lasciato andare ad un gesto atletico (quasi) fuori dal comune. A fine partita, ad una manciata di minuti dal termine, il trentaseienne attaccante bianconero si è reso protagonista di uno scatto a tutta velocità ripreso da ESPN che ha pubblicato il video sul proprio profilo Twitter. E le immagini sono diventate subito virali sui social.

Uno scatto da centometrista che dimostra come CR7 sia davvero un atleta fuori dal comune.

