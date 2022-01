Incredibile in Giappone: schema su punizione con girotondo e gol. Sembra Holly e Benji

Ricordate Holly e Benji? Era la metà degli anni 80 quando l'anime - il cartone animato giapponese - sbarcava in Italia. Precisamente era il luglio del 1986 quando i bambini cominciarono ad amare i due personaggi, Oliver Hutton e Benjiamin Price, guardando il cartone su Italia 1. Bene, una delle incredibili scene di quella serie animata adesso è realtà visto che, in Giappone, una squadra del torneo tra college ha deciso di adottare lo schema di "distrazione" dell'avversario per battere una punizione. Il risultato è stato vincente: girotondo vorticoso con gol a sorpesa per gli avversari. Ad inventare questo curioso schema è stata la quadra la Takagawa Gakuen che giocava contro la Seiryo High School nell’All Japan High School Soccer Tournament, competizione riservata ai college di tutto il Giappone. Un'assoluta novità che ha lasciato a bocca aperta gli avversari. Vedremo se l'invenzione a “girotondo” per scardinare la difesa avversaria sarà importata in Europa e magari la vedremo anche in Serie A.

