Scontro Pussetto-Sarri: il tecnico perde gli occhiali, l'attaccante resta a terra. IL VIDEO

Un pizzico di paura, subito cancellato. Piccolo fuori programma nella sfida di Coppa Italia tra Lazio e Udinese: l’argentino Pussetto si è scontrato involontariamente con il tecnico biancoceleste Sarri, che cade e si rialza subito. Tutto è accaduto nei minuti supplementari di Lazio-Udinese, quando l’attaccante bianconero, in maniera del tutto involontaria, ha travolto il tecnico a bordo campo. Nell’impatto il laziale ha perso gli occhiali ed è finito a terra, ma si è rialzato subito. Pussetto invece, ha avuto bisogno di qualche secondo in più per riprendersi.

