Vlahovic fa sognare la Juve: il video dei suoi gol da piccolo. Bomber dalla nascita

Dusan Vlahovic è uno dei nomi più cliccati nelle ultime ore: l’attaccante della Fiorentina è ormai a un passo dalla Juventus e sabato dovrebbe sostenere le visite mediche a Torino. Mancano gli ultimi dettagli, legati a contratto e commissioni, che il suo procuratore Darko Ristic sta discutendo con la dirigenza bianconera.

Vlahovic è nato a Belgrado il 28 gennaio 2000, ha 22 anni e ha iniziato a giocare nelle squadre della sua città. La grande chance è arrivata con il Partizan dell'ex dirigente del Messina, Ivica Iliev, quando aveva solo 15 anni: ha firmato il contratto professionistico e la stagione successiva era in Prima Squadra. E ci sono dei video che stanno girando in rete che mostrano le sue prodezze già da bambino. Un attaccante col fiuto del gol da subito. Il ragazzo è stato bravo a mettere subito in mostra le sue qualità diventando il più giovane marcatore della storia del club di Belgrado. Prestazioni che hanno attirato su di lui l’attenzione di diversi club. La Fiorentina è riuscita a spuntarla, con un contratto quinquennale fatto firmare nel 2017 ed entrato in vigore a gennaio 2018, momento in cui Vlahovic ha compiuto i 18 anni. L’arrivo a Firenze, anche per questioni burocratiche, si è concretizzato solamente a luglio: grazie al suo talento, è riuscito in poco tempo ad ottenere la fiducia della società e dei tecnici diventando un punto di riferimento per la squadra toscana.

Alla Juventus Vlahovic guadagnerà 7 milioni netti di euro all’anno più bonus. Uno stipendio ben più elevato di quello che attualmente percepisce alla Fiorentina, di appena 800 mila euro, e che lo eleva tra i big del calcio.L’attaccante è sempre molto riservato sulla sua vita privata. In diverse interviste ha ammesso di essere fidanzato, ma non ha mai fatto il nome della sua compagna. A gennaio, secondo alcune voci, si era parlato di un flirt con l’attrice Mariasole Pollio ma non ci sono mai state conferme ufficiali.

I numeri

Vlahovic finora ha giocato con la Fiorentina 24 partite segnando 20 gol, dopo che lo scorso anno aveva chiuso a 21 centri in 40 presenze. In tutto, a Firenze, il ragazzo di Belgrado che tra tre giorni, il 28 gennaio, compirà 22 anni, ha segnato 49 reti in 108 partite.

