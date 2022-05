"L'ho detto, l’ho fatto". Il giorno dopo Zlatan Ibrahimovic festeggia ancora. Lo fa con un messaggio breve ma diretto via social, a corredo di una foto che lo ritrae in compagnia del trofeo dello scudetto. Tornato in rossonero nel gennaio 2020, lo svedese aveva promesso che avrebbe riportato il Milan davanti a tutti: "voglio tornare a fare saltare San Siro", le sue parole all’arrivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MilanNews.it (@milannewsitofficial)

© Riproduzione riservata