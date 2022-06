Calendari serie A, segui la diretta del sorteggio sul canale dedicato LIVE

Tra gironi asimmetrici, quattro giornate da disputare con il mercato estivo ancora aperto e stop a metà stagione per i Mondiali in Qatar, sarà un calendario decisamente particolare quello che la Serie A si appresta a svelare per la stagione 2022/23. Tra poco infatti verrà alzato il sipario sul calendario del prossimo campionato, in diretta dalle 12 su Dazn e sul canale YouTube della Lega Serie A con il presidente Lorenzo Casini e l’amministratore delegato Luigi De Siervo. E sarà un calendario diverso dal solito, proprio perché la prima Coppa del Mondo che non sarà disputata in estate (in Qatar si giocherà dal 18 novembre al 21 dicembre) ha costretto la Lega a rivedere le date.

