La goliardia, spesso, può portare totalmente fuori strada. Sui social è diventato virale il video all'interno dei festeggiamenti della Croazia per il terzo posto ai Mondiali: Lovren e Brozovic, in particolare, intonano il motto "Za dom spremni" fatto risalire al movimento Ustacia ed equiparato in patria al saluto "Sieg Heil" con tanto di saluto nazista utilizzato nella seconda guerra Mondiale. Una leggerezza... pesante.

