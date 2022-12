Incredibile Yama Pranata, il gol "mangiato" a porta vuota è clamoroso! IL VIDEO

L'errore è di quelli veramente clamorosi... e se ne vedono spesso in ogni partita di calcio. Commessi anche da campioni e fuoriclasse tra i migliori al mondo. Ma ciò che è accaduto in una gara asiatica di AFF Championship è davvero qualcosa di incredibile.

In campo Indonesia e Brunei e il risultato è nettissimo a favore dei primi per 7-0. Ma l'attenzione di tutti non è andata sul risultato tennistico degli indonesiani, ma sull'incredibile errore commesso da Hansamu Yama Pranata. Difensore classe 1995, ha reso una partita quasi insignificante celebre in tutto il mondo. Cercava il gol da troppo tempo e così il numero 16 ad inizio ripresa si stacca dal suo ruolo di difensore e si porta in area di rigore per raccogliere l'assist del compagno.

Arriva a due metri dalla porta avversaria, deve solo calciare a porta vuota e segnare, ma arriva un errore gigantesco. La palla si alza e va sopra la traversa e le immagini di quel gol "mangiato" fanno il giro del pianeta.

