Il portiere serbo Dmitrović stende il tifoso che lo voleva aggredire, paura in PSV-Siviglia

Un tifoso ha tentato di aggredirlo e lui lo ha steso: è il finale teso di PSV Eindhoven-Siviglia, partita di ritorno dei Playoff dell'Europa League. Il protagonista è il portiere serbo degli andalusi, Marko Dmitrović, che non si è fatto intimorire da un supporter esagitato che tentava di colpirlo, e con prontezza e calma lo ha steso e immobilizzato, in attesa di aiuto da parte della sicurezza. L'aggressione è avvenuta a partita finita. Mancavano 3' al triplice fischio e gli olandesi stavano vincendo, ma la rabbia dei tifosi non si placava perché il Siviglia sarebbe passato lo stesso forte del 3-0 dell'andata.

