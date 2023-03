Video virale su Cristiano Ronaldo, ma le sue parole contro Messi sono false

Un video di Cristiano Ronaldo è diventato virale sul web nelle ultime ore, causando indignazione tra i fan dei due più grandi giocatori degli ultimi vent'anni, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Nel video, che presenta sottotitoli falsi, si vede Ronaldo rispondere ad una provocazione di un giovane tifoso che gli aveva detto che Messi era migliore di lui. La risposta reale di Ronaldo in portoghese è stata "Non è una partita facile, non è per nulla facile", ma il video con i falsi sottotitoli riporta una frase completamente diversa.

