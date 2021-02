Cosa vedere su Disney Plus: Colpa delle stelle - Trailer

Colpa delle stelle (The Fault in Our Stars, 2014) con Shailene Woodley, Willem Dafoe, Ansel Elgort diretto da Josh Boone.

Hazel e Gus sono due adolescenti straordinari che condividono un sarcastico senso dell’umorismo, la distanza dalle convenzioni e un amore che travolge loro, e noi, in un viaggio indimenticabile. Il loro rapporto è ancora più miracoloso, considerando che si sono incontrati e innamorati agli incontro di un gruppo di supporto per il cancro. Colpa delle stelle, basato sul romanzo bestseller di John Green, esplora l’impresa divertente, emozionante e tragica dell’essere vivi e innamorati.

REGIA: Josh Boone

ATTORI: Shailene Woodley, Willem Dafoe, Ansel Elgort, Nat Wolff, Laura Dern, Lotte Verbeek, Sam Trammell, Mike Birbiglia, Emily Peachey, Johanna McGinley, David Whalen GENERE: Drammatico DISTRIBUZIONE: 20th Century Fox PAESE: USA

