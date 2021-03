Sky Rojo

Dal 19 marzo 2021 su Netflix Italia alle ore 08:00

Dagli ideatori della serie La casa di carta arriva un nuovo titolo pieno di azione, umorismo nero e tanta adrenalina. Coral, Wendy e Gina scappano in cerca della libertà inseguite da Moisés e Christian, che sono gli scagnozzi di Romeo, il protettore e proprietario del Club delle Spose. Insieme queste donne si lanciano in una corsa frenetica durante la quale devono affrontare mille pericoli. Il loro unico piano? Sopravvivere per altri cinque minuti.

