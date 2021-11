Su Netflix il film sull'omicidio della 13enne Yara Gambirasio - TRAILER E CAST

Il premiato regista Marco Tullio Giordana ("La meglio gioventù") dirige un film drammatico basato su una storia vera. L'omicidio della tredicenne Yara Gambirasio sconvolge la cittadina di Brembate di Sopra. Per assicurare il colpevole alla giustizia, il pubblico ministero Letizia Ruggeri ha solo un esile indizio: tracce di DNA che non servono a molto senza un database con cui metterle a confronto. "Yara" è in onda da oggi, 5 novembre, su Netflix.

Il cast: Isabella Ragonese, Alessio Boni, Thomas Trabacchi, Sandra Toffolatti, Roberto Zibetti, Mario Pirrello, Chiara Bono e Miro Landoni.

