Squid Game, confermata la seconda stagione su Netflix

Ormai è ufficiale: la serie tv Netflix "Squid Game" tornerà con una seconda stagione, anche se la maggior parte delle serie tv coreane durano una sola stagione. Dato il successo globale dello show, il direttore ha dichiarato: "Mi sembra che non ci lasciate altra scelta". Tra gli attori principali della serie tv ci sono Lee Jung-jae, Park Hae-soo e Jung Hoyeon. La distopia proposta da '"Squid Game" è diventata lo show più visto su Netflix di sempre, nonostante la violenza contenuta nella serie tv abbia sollevato quesiti a livello internazionale, soprattutto in merito alla visione dei più piccoli (lo show sarebbe però solo per adulti).

