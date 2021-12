Chi ha vinto All Together Now 2021? Ecco chi è Giacomo Voli - VIDEO

Chi ha vinto All Together Now 2021? Dopo un'avvincente finale tra sfide e colpi di scena, a trionfare e conquistare il premio di 100mila euro è stato Giacomo Voli, che nella puntata di chiusura dello show condotto da Michelle Hunziker, ieri sera si è scontrato con Vincenzo Cantiello.

CHI È GIACOMO VOLI

Giacomo Voli ha 36 anni, è originario di Correggio, in provincia di Reggio Emilia, ed è membro dei Rhapsody of Fire. Il cantante, oltre ad aver vinto 100mila euro, avrà la possibilità di incidere una cover, che andrà in onda sulle frequenze di Radio 101. Giacomo è nato a Correggio il 3 novembre 1985.

Le sue prime parole dopo la vittoria: “Mi avete fatto soffrire! Grazie!” ha detto Giacomo Voli prima di raccogliere l'invito di Michelle Hunziker a sciogliere le lunghe trecce e a concede il bis di “Nessun dorma” di Puccini. E ieri ha festeggiato anche Piero Pelù con un post sui social: Giacomo Voli vince All Together Now dopo essere stato una delle voci più importanti di The Voice of Italy edizione 2014 nel team Pelù!".

Nel 2014 ha partecipato al programma "The Voice Of Italy", il talent di Rai 2. Fu Piero Pelù, voce e leader dei Litfiba, a sceglierlo e a volerlo nella propria squadra. Giacomo si qualificò per la finale piazzandosi al secondo posto secondo prima di Suor Cristina. Nello stesso anno, per la casa discografica Universal, ha pubblicato singolo "Rimedio", scritto da Pelù, che ha raggiunto il primo postro nelle hit per una settimana.

GIACOMO VOLI, CARRIERA E VITA PRIVATA

Giacomo Voli ha realizzato un album come frontman del gruppo Teodasia, che poi ha abbandonatoi per proseguire la carriera da solista. Dal 2015 al 2017 ha pubblicato brani come “Ancora Nell’Ombra” e “Prigionieri Liberi”. Dal 2016 è il frontman del gruppo Rhapsody Of Fire, un gruppo musicale symphonic power metal italiano, originario di Trieste precedentemente conosciuto come Rhapsody e come Thundercross agli esordi, fortemente influenzato dalla musica classica barocca, dal metal neoclassico, dalla musica medievale[1] e dal folk.

Di base la loro musica è ispirata principalmente dalle colonne sonore di film hollywoodiani come Il Signore degli Anelli e dalle tematiche fantasy. Per questo motivo il gruppo decise in origine di definire la propria musica come Hollywood metal, e successivamente Film-score metal. Nel corso della loro carriera hanno venduto in totale più di un milione di copie dei loro album.

Il cantante di Correggio è fidanzato con Francesca Zanetti, istruttrice di pole dance. I due convivono dal 2012 a Borgo Virgilio (Mantova) insieme a 2 cani e un gatto.

