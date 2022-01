Aspettiamo il presidente... La parodia su Striscia del palermitano Highlander Dj. IL VIDEO

Un video firmato dal palermitano Highlander Dj. Dal titolo "Aspettiamo il Presidente" la canzone sulle note di "Splendido splendente" di Donatella Rettore è una sorta di parodia su quanto sta accadendo in Parlamento dove centrodestra e centrosinistra non riescono a trovare la quadra. E proprio la Rettore, pronta per Sanremo, lo ha condiviso.

Highlander Dj (Giuseppe Musso) ha un grande dono: fa cantare le star del web! L’artista è diventato celebre grazie ai suoi video in cui, mescolando bravura, musica e tanta ironia, riesce a far ridere il popolo dei social. Ogni suo video è creato, a quattro mani, con la collaborazione di DanyB. Compositore, polistrumentista e arrangiatore di Palermo, ha studiato al conservatorio “Vincenzo Bellini” diventando trombettista e coltivando sin da piccolo l’amore per la musica. La scalata al successo è iniziata quando il 27 luglio 2008 ha deciso di aprire il suo canale ufficiale su Youtube.

