Le origini di Suor Cristina prima di The Voice: la siciliana che oggi ha tolto il velo

La registrazione è avvenuta nel maggio del 2012 (presso gli studi televisivi Gold Tv di Roma) due mesi prima che Suor Cristina prendesse i voti per entrare nell'ordine delle Orsoline della Sacra Famiglia. E' l'ordine religioso che ha fondato la Star Rose Academy, l'Accademia artistica nella quale Franco Simone, nelle vesti di docente di canto, ebbe come allieva Cristina Scuccia, l'attuale Suor Cristina e, avendone intuito subito l'enorme potenziale artistico, la aiutò a metterlo in luce. Ecco gli inizi di Suor Cristina che oggi a Verissimo ha annunciato di aver tolto il velo e di fare adesso la cameriera in Spagna.

