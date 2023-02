Quello sfogo di Totò Cuffaro con Michele Santoro e Giovanni Falcone al Costanzo Show VIDEO

"Ho ascoltato pazientemente per 3 ore tutte le buffonate che avete costruito, chiedo due minuti di silenzio. C'è in atto una volgare aggressione alla classe dirigente migliore che abbia la Dc in Sicilia. Avete bisogno di delegittimare le persone migliori che abbiamo perché questa Sicilia vada sempre più in fondo". La scena è quella del Maurizio Costanzo Show, sul palco tra gli altri Michele Santoro e Giovanni Falcone. E un giovane Totò Cuffaro in un intervento rimasto nella storia della televisione.

