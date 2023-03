Mare Fuori, in un video l'addio alla serie di Cardiotrap e Pino 'o pazzo. Ma il regista poi spiega...

Sembrava poter finire con la terza stagione di Mare Fuori l'avventura di due dei personaggi più importanti della serie, Artem Tkachuk e Domenico Cuomo. Dopo Carolina Crescentini anche Pino 'o pazzo e Cardiotrap, che fin qui hanno avuto un ruolo fondamentale negli intrecci, pareva tutto pronto per il loro addio alla serie nonostante il momento di grande successo e l'annuncio di almeno un altro paio di stagioni già in cantiere.

Il regista Ivan Silvestrini, infatti, ha condiviso un video emozionante dell'ultimo saluto al cast e alla troupe dei due attori sulla sua pagina Instagram. Silvestrini utilizza spesso i social per mostrare i retroscena della serie, rivelare anticipazioni e condividere scene toccanti come questa.

Nel video, il cast di Mare Fuori omaggia Artem Tkachuk e Domenico Cuomo con un applauso e un'ovazione. I due personaggi hanno avuto un impatto significativo sulla trama. Il loro addio, salutato con commozione dai colleghi, apre a nuovi scenari.

La precisazione

Poi, sempre sui social, il regista Silvestrini ha precisato che si tratta di un arrivederci: semplice "depistaggio" o realmente un addio ai due pezzi da novanta della serie? Intanto a maggio inizieranno le riprese. Un mese e mezzo e si conoscerà la verità. Quando un attore finisce di girare le sue scene per una stagione fanno sempre questo "rito", questo non significa necessariamente che non li vedremo nelle stagioni successive. In questo caso Artem e Domenico avevano finito di girare le loro scene per la terza stagione.

© Riproduzione riservata