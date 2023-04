Laura Pausini si commuove pensando agli inizi e a Pippo Baudo IL VIDEO

Lacrime sincere rivedendo le immagini del debutto all'Ariston al Festival di Sanremo con Pippo Baudo e poi tante emozioni rivivendo 30 anni di carriera. Ma anche i progetti futuri a cominciare dal prossimo tour mondiale che sta per inizare. L'intervista di Laura Pausini a Tgs e Rtp è stato un mix di belle sensazioni vissute su un ponte che ha unito passato e futuro della cantante emiliana. Intervistata dal direttore artistico Salvo La Rosa e dalla speaker Marina Mistretta la Pausini si è anche intrattenuta con i fan presenti negli studi di Tgs, cantando con loro “La solitudine”. Un’escalation di ricordi ed emozioni con la Pausini commossa nel momento in cui ha parlato dei suoi inizi e di Pippo Baudo.

E poi risate e sorprese per i siciliani: sarà un concerto in Sicilia a Palermo o Taormina. La Pusini non l'ha detto, ma qualcosa ha fatto capire. I festeggiamenti per i trent’anni di carriera, per la Pausini, dureranno circa due anni. La cantante, infatti inizierà il suo tour dall’Italia mentre nel 2024 sarà il turno della Spagna. Insomma, una trasmissione quella di ieri su Tgs e Rtp che ha visto Laura Pausini svestirsi anche dai panni di artista e di indossare quelli di donna e mamma.

