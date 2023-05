Fiorello su Viva RAI2: "Non chiudete la cardiochirurgia pediatrica di Taormina, firmate la petizione"

Sulla decisione di chiudere il reparto di Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, è intervenuto stamani Rosario Fiorello quasi in avvio della puntata di Viva Rai2. Il popolare showman ha chiesto "un momento per dire una cosa molto seria, non sto scherzando..." riferendosi proprio al paventato trasferimento a Palermo del reparto di eccellenza. "E' un'importante polo che serve tutta la Sicilia Orientale e anche parte della Calabria, un trasferimento a Palermo sarebbe un bel problema. E' come se - parlando con Fabrizio Biggio - trasferissero un ospedale da Torino a Milano, dove però le strade sono ottime, mentre per andare da Catania a Palermo è come fare la Parigi-Dakar". Quindi è scattato l'appello al presidente della regione siciliana e all'assessore alla sanità affinchè rivedano questa decisione che prevede, alla scadenza della convenzione con il “Bambino Gesù” di Roma alla data del 31 luglio, il trasferimento del reparto di Taormina. "Che rimanga a Taormina, che è anche l'ospedale dove sono nato io, quindi ci tengo in modo particolare. C'è anche una petizione su change.org, quindi andate e firmate".

