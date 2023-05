Carlo Conti: "Consegnai ad Alberto Sordi la prima moneta da 1 euro. E lui esclamò: "Ma che è vero?”

Protagonisti di “Da noi…a ruota libera”, Carlo Conti e Francesca Fialdini si sfidano in uno speciale “Fanta-Tv” con i loro miti. Tra le scelte di Conti figura il grande Alberto Sordi: “Ho avuto la fortuna di avere come ospite Alberto Sordi quando conducevo ‘Domenica In’ – ha spiegato Conti tornato alla guida di uno dei varietà più amati di sempre, “I Migliori Anni”, che, dopo le puntate del venerdì (ultima il 19 maggio), proseguirà da sabato 20 maggio con due puntate spin-off: “I Migliori Anni dell’Estate”. “In quell’occasione Sordi mi disse: ‘Ti ho fatto un regalo’. Questo perché tutte le domeniche, lui e le sorelle avevano una particolare tradizione, quella del ‘piatto unico’, che consisteva nel mettersi a tavola alle 13 e alzarsi alle 15, per mangiare un enorme piatto fatto a strati, dalle lasagne alle polpette. Mi fece capire che quella domenica aveva fatto un’eccezione per me.

Un altro caro ricordo su Alberto Sordi è legato alla puntata di ‘Porta a Porta’ dedicata ai suoi ottant’anni: mi ero ritrovato un euro in tasca - era il periodo in cui li avevano appena distribuiti - e così ho avuto la possibilità di dare la prima moneta da un euro ad Alberto Sordi che, guardandola, mi ha domandato: ‘Ma che è vero?’.

