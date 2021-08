Bebe Vio non prenderà parte alla gara di sciabola alle Paralimpiadi. Lo annuncia la stessa atleta azzurra sui social. "Purtroppo niente gara di sciabola... Questa volta va così", ha spiegato.

"Spero di potervi dare spiegazioni dopo le gare. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in me ed in questa missione non impossibile ma solo rimandata", aggiunge. La 24enne schermitrice parteciperà solo alle gare di fioretto

