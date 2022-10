"Striscia" consegna a Memo Remigi un Tapiro d’oro avvolto da un polpo VIDEO

Un Tapiro d’oro avvolto da un polpo a Memo Remigi, che ha molestato la collega Jessica Morlacchi in diretta durante una puntata di Oggi è un altro giorno su Rai1, di cui il cantante era ospite fisso. E’ quello che è stato consegnato ieri sera durante Striscia la notizia da Valerio Staffelli. La Rai ha annunciato ieri di aver interrotto il suo contratto dopo averlo allontanato dalla trasmissione. "Più che un Tapiro questo potrei definirlo un Tapirlo, perché mi sento davvero un pirla!», ammette Remigi.

«Mi scuso con Jessica, con Serena Bortone, con la Rai e anche con il pubblico. Mi sono sempre comportato in maniera pulita, ma stavolta ho commesso un grave errore: è stato un gioco tra amici venuto male». «Che gioco è toccare il culo a una persona?», lo incalza l’inviato di Striscia. E il cantante risponde: «A volte porta fortuna, ma non questa volta», commenta Remigi, che sul suo futuro aggiunge: "Temo che in Rai sia finito. Spero di fare qualche altra cosa, magari scrivere un libro».

