Fuorigioco semiautomatico e recuperi-fiume ai Mondiali. Collina: “Aumentiamo il tempo effettivo”

Il fuorigioco semiautomatico ha fatto il suo esordio a Qatar 2022. Ne ha pagato le conseguenze in maniera pesante... l'Argentina. Pierluigi Collina, presidente della commissione arbitrale della Fifa ne aveva parlato alla vigilia dell'evento. La prima missione degli arbitri al Mondiale è quella di «tutelare l’incolumità dei calciatori», ha sottolineato avvertendo che i trasgressori rischiano «sanzioni disciplinari molto gravi. Il Mondiale è il torneo più importante della terra. Ci sono i migliori giocatori e sarebbe terribile se uno di loro non potesse giocare a causa di un infortunio causato da un avversario», ha spiegato Collina in conferenza stampa a Doha. «La cosa più importante è tutelare l’incolumità dei giocatori. Non vogliamo nessun intervento che metta in pericolo l'incolumità dei giocatori. Altrimenti dovremo aspettarci sanzioni disciplinari molto gravi, cioè cartellini rossi» ha aggiunto l’ex arbitro italiano.

Mega recupero e tempo effettivo

Il capo arbitrale della Fifa aveva anche assicurato che le simulazioni e le reazioni esagerate nei confronti degli arbitri non saranno «accettate» e ha promesso che gli arbitri saranno "molto attenti» al tempo di gioco effettivo. «Vogliamo evitare partite con 42, 43, 44 minuti di tempo effettivo. Quindi i tempi per le sostituzioni, i rigori, i festeggiamenti, le cure mediche o ovviamente la VAR, dovranno essere compensati», ha spiegato. Quanto al fuorigioco semiautomatico, che verrà utilizzato per la prima volta in Coppa del Mondo, secondo Collina «consentirà decisioni più rapide e precise. Non significa istantaneo. Ci vorrà meno tempo di adesso, ma non ci sarà una risposta di un secondo. Inoltre, vogliamo sottolineare che la decisione finale sarà sempre nelle mani dell’ufficiale di gara in campo».

