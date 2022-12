Canelo, dopo le minacce a Messi arrivano... le scuse: “Commenti fuori luogo”

Il plurcampione messicano di boxe Saul 'Canelo' Alvarez ha chiesto scusa a Lionel Messi, dopo averlo accusato di aver maltrattato una maglia della sua nazionale negli spogliatoi, dopo la partita tra Argentina e Messico.

«Hai visto Messi pulire lo spogliatoio con la nostra maglia e bandiera? Farebbe meglio a chiedere a Dio che non lo trovi!», aveva scritto, commentando un video in cui la 'Pulce' sembrava aver calpestato la maglia 'Tricolor', che aveva scambiato con un avversario al termine del match.

Ieri Alvarez si è scusato, affermando di aver reagito in modo eccessivo: «Sono stato trascinato dalla passione e dall’amore che provo per il mio Paese e ho fatto commenti fuori luogo, per i quali voglio scusarmi con Messi e con il popolo argentino. Ogni giorno impariamo qualcosa di nuovo e questa volta è toccato a me. Auguro a entrambe le squadre molto successo nelle partite di oggi e continuerò a sostenere il Messico fino alla fine», ha concluso.

