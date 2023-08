La bimba di quattro anni caduta dal quinto piano incontra il suo salvatore: “Lei sta bene, sono felice”

Si sono incontrati per qualche minuto la bambina di 4 anni e il suo salvatore, Mattia Aguzzi, l'impiegato di 37 anni che ha preso al volo la piccola precipitata sabato mattina dal quinto piano di uno stabile di via Nizza, a Torino.

A quanto si apprende, durante l’incontro, avvenuto all’ospedale infantile Regina Margherita, c'è stato anche tempo per un lungo abbraccio tra l’uomo e la mamma della bimba, che in lacrime ha ringraziato Mattia. «Sono felice che la bambina stia bene», ha detto il 37enne dopo l’incontro.