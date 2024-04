L'incidente costato la vita ai due carabinieri pugliesi: c'è una terza vittima

E’ morto in ospedale, dove era ricoverato dalla tarda serata del 6 aprile scorso, Cosimo Filantropia, l’uomo di 75 anni che era alla guida della terza auto rimasta coinvolta nell’incidente stradale a Campagna, nel Salernitano, in cui hanno perso la vita, il maresciallo Francesco Pastore di 24 anni e il carabiniere Francesco Ferraro. di 27. Sale a tre il numero delle persone decedute nello scontro tra le tre vetture, avvenuto sula strada statale 91 poco prima della mezzanotte di sabato 6 aprile.

Le condizioni dell’anziano erano apparse gravi sin da subito; era stato trasportato dai sanitari del 118 al presidio ospedaliero Santa Maria della Speranza di Battipaglia e ricoverato in prognosi riservata.

Pensionato, era originario di Campagna e, alla guida di un’utilitaria, stava percorrendo la statale 91 per rientrare a casa quando è avvenuto l’incidente che ha coinvolto un suv bianco, l’auto di servizio dei carabinieri e la sua vettura. Alla guida del suv bianco c'era una donna di 31 anni, indagata dalla Procura di Salerno per omicidio stradale; l’automobilista è stata dimessa pochi giorni fa dall’ospedale di Oliveto Citra (Salerno).