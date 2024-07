Razzo sul Libano, aumenta il conto delle vittime: sono almeno 12. Hezbollah: “Ci aspettiamo un pesante attacco”

Il lancio di un razzo dal Libano verso la cittadina druso-israeliana di Majdal Shams ha superato i limiti e potrebbe aggravare ulteriormente il conflitto con Hezbollah, rischiando di sfociare in una guerra aperta e totale. L'attacco ha causato almeno 12 vittime, principalmente bambini e ragazzi, e oltre 30 feriti, di cui almeno 6 in condizioni critiche. Nonostante Hezbollah abbia negato qualsiasi responsabilità, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) accusano il gruppo libanese. Il primo ministro Netanyahu, ancora negli Stati Uniti, ha subito contattato il suo governo e ha accelerato il suo ritorno in patria, convocando un gabinetto di sicurezza all'arrivo. Nel frattempo, Israele ha presentato ai mediatori una proposta aggiornata per un possibile cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Oggi a Roma si terrà un vertice tra Mossad, CIA, Qatar ed Egitto per discutere la situazione.

«Ora ci aspettiamo un pesante attacco», hanno dichiarato fonti di Hezbollah.