La Russia accusa la Rai di aver prodotto immagini illegali, i giornalisti tornano in Italia. Mosca apre un'inchiesta

''L'azienda ha ritenuto, esclusivamente per garantire sicurezza e tutela personale, di far rientrare, temporaneamente in Italia, la giornalista Stefania Battistini e l'operatore Simone Traini''.

Lo dice l'amministratore delegato e presidente della Rai Roberto Sergio.

Intanto i servizi russi dell'Fsb hanno aperto un procedimento penale contro Battistini e Traini. Lo riporta l'agenzia russa Ria Novosti. La contestazione è di aver "attraversato illegalmente il confine di Stato della Federazione Russa e aver filmato un video nel territorio del villaggio di Sudzha, nella regione di Kursk".