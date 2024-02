De Laurentiis strizza l'occhio alla Calabria, dopo il ds cosentino Meluso c'è il vibonese Calzona in panchina

Dopo l'uragano Spalletti non era facile ripartire. Perché nel calcio, come nella vita, ripetersi è un lusso. Specie per un popolo come quello partenopeo che era riuscito a cucirsi il Tricolore sul petto dopo 33 anni di spasmodica attesa. Che sarebbe stato complicato concedere il bis è stato evidente sin dal giorno dopo dell'addio dell'attuale ct della Nazionale. Nessuno, però, poteva minimamente immaginare che il Napoli sprofondasse così in basso in classifica, vivendo una delle stagioni più complicate dell'era De Laurentiis in serie A, lontanissimo dal primo posto e a debita distanza anche dalla zona-Coppe europee. Il tutto alla vigilia, o quasi, del proibitivo impegno di Champions contro il Barcellona. Ecco perché il patron ha scelto di cambiare per la seconda volta in stagione: via Mazzari, che già aveva rimpiazzato Rudi Garcia, riuscendo addirittura a peggiorare il misero bottino (specie se rapportato a quanto collezionato, appena un anno fa, dal gruppo di Spalletti) conquistato dal tecnico francese.