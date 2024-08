Chi è Samuel Mbangula, autore del gol dell'1-0 della Juve contro il Como

Esordio da favola in Serie A per Samuel Mbangula che trova il suo primo gol della Juventus: parte dall'esterno, Yildiz gli libera lo spazio, si accentra e calcia in porta. Juventus avanti 1-0 contro il Como

Chi è Mbangula

Samuel Mbangula è stato la scelta a sorpresa di Thiago Motta per l'esordio stagionale della Juventus contro il Como all'Allianz Stadium. L'allenatore bianconero ha deciso di puntare sul giovane esterno belga classe 2004, che si è distinto durante il ritiro estivo a Herzogenaurach e nelle prime amichevoli della stagione. Motta, noto per le sue scelte audaci e la predisposizione a promuovere giovani talenti, ha schierato Mbangula come titolare sulla fascia sinistra nel suo modulo 4-1-4-1, dando al giocatore la libertà di attaccare l'area sfruttando le sue qualità tecniche e fisiche.

Con il mercato ancora in corso e con l'incertezza sugli esterni offensivi, Motta ha scelto di accentrare Yildiz e di lasciare in panchina Douglas Luiz, che inizialmente sembrava il favorito per una maglia da titolare. Mbangula, promosso dalla Next Gen dopo una stagione in Lega Pro con 26 presenze, si trova ora alle porte della prima squadra. Schierato spesso da Brambilla sia come attaccante che come esterno sinistro, Mbangula ha mostrato il suo talento soprattutto sulla sinistra, dove può accentrarsi e sfruttare il suo piede destro per concludere a rete.