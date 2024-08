Cinica e sbarazzina, parte bene la nuova Juve di Thiago Motta: tris al Como

Juventus - Como 3-0

Marcatori: 23' pt Mbangula, 46' pt Weah, 46' st Cambiaso

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio 6; Cambiaso 7, Bremer 7, Gatti 6.5, Cabal 6.5; Thuram 6.5 (22' st Fagioli 6), Locatelli 6.5 (34' st Douglas Luiz sv); Weah 7 (1' st Savona 6), Yildiz 7.5, Mbangula 7.5; Vlahovic 7. In panchina: Perin, Pinsoglio, Danilo, Rouhi, McKennie. Allenatore: Thiago Motta 7.

Como (4-4-2): Reina 5.5; Sala 5.5 (11' st Abildgaard sv, 18' st Verdi 6), Goldaniga 5.5, Barba 6, Moreno 6; Strefezza 5.5, Braunoder 6, Baselli sv (22' pt Engelhardt 5), Da Cunha 5.5; Belotti 5.5 (11' st Gabrielloni 5.5), Cutrone 5.5 (18' st Cerri 5.5). In panchina: Audero, Dossena, Cassandro. Allenatore: Fabregas 5.5.

Arbitro: Marcenaro 6

Note: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Sala, Engelhardt, Locatelli, Verdi, Goldaniga, Cambiaso. Angoli: 3-0. Recupero: 1', 6'

La nuova Juventus di Thiago Motta parte bene in campionato. All’Allianz Stadium la squadra bianconera batte 3-0 il Como con i gol di Mbangula, Weah e Cambiaso e rovina il ritorno in Serie A dopo 21 anni della società lariana. L’ex allenatore del Bologna apre il suo primo campionato juventino con una scelta forte di formazione: Douglas Luiz in panchina, dentro Mbangula, classe 2004 della Next Gen. "Se lo merita", ha spiegato il tecnico nel pre partita e l’attaccante belga impiega ventitré minuti per ripagare la fiducia. Engelhardt (appena entrato al posto dell’infortunato Baselli) non intercetta un cambio di gioco di Weah e regala campo a Mbangula, che percorre un corridoio interno e con il destro dal limite dell’area indovina l’angolo alle spalle di Pepe Reina. L’1-0 bianconero non scuote il Como, che fatica a rifornire Belotti e Cutrone e non riesce a trovare pulizia nel primo possesso. Al 43' il palo nega il 2-0 alla Juventus: Yildiz pesca Vlahovic che col mancino batte Reina, ma non Barba che in spaccata sporca la palla sul legno. Il raddoppio è comunque nell’aria e coinvolge quasi tutti gli uomini d’attacco.