Milan, Fonseca ha già svuotato l'armadietto: la prima di Conceição da tecnico rossonero? Contro il figlio Francisco

Paulo Fonseca ha raggiunto Milanello per svuotare l’armadietto, salutare lo staff del centro sportivo rossonero e recuperare le sue cose dopo l'esonero che gli è stato comunicato dai dirigenti del Milan ieri notte a San Siro. Alle ore 12:30 è stato però anche fissato il ritrovo a Milanello per la squadra per una seduta di allenamento visto anche l’avvicendamento in panchina. Nel primo pomeriggio, poi, è atteso a Milano Sergio Conceição che sarà - in attesa dell’ufficialità - il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese dovrebbe avere il tempo per incontrare la squadra, poi domani è prevista la partenza per Riad dove il Milan venerdì affronterà la Juventus nelle semifinali di Supercoppa italiana.

La partita d’esordio di Sergio Conceição quindi coinciderà con il primo confronto con il figlio Francisco, attaccante bianconero.