«House of Gucci», Patrizia Reggiani contro Lady Gaga

Una foto posata ha fatto il giro del web. Lady Gaga, un sorriso appena accennato, lascia che Adam Driver le cinga le spalle con un braccio. I due guardano oltre il proprio naso, verso una camera che non viene mostrata. Gli abiti sono fuori tempo, fuori moda. Sono quelli di Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci, di una storia d’amore sfociata in tragedia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HOUSE OF GUCCI (@theguccimovie)

La popstar, insieme all’attore di Girls, è stata voluta da Ridley Scott come protagonista di House of Gucci, uno tra i film più attesi dell’anno in corso.

La pellicola, le cui riprese sono in corso in Italia, divise tra Gressoney, Roma, tra Lenno e Milano, è stata anticipata da poche immagini, frammenti di un set che si preannuncia glorioso. Per molti, non per tutti. Patrizia Reggiani, la "Vedova Nera", come la stampa l’ha ribattezzata, ha fatto sapere di non aver gradito granché la performance di Gaga.

«La signora Reggiani è molto amareggiata», ha detto, ospite di Telelombardia, Daniele Pizzi, avvocato dell’ex signora Gucci. «Decine di camion della produzione del film con Lady Gaga hanno invaso Milano, via Palestro, la Statale. Ora, anche via Montenapoleone, e lei non ne sa nulla. Non ha ricevuto nessun tipo di contatto da parte della produzione», ha lamentato il legale, spiegando come «La signora Reggiani è onorata che a interpretarla sia una attrice del calibro di Lady Gaga, però si aspettava che andasse a conoscerla. La signora Reggiani, dunque, si aspettava di venir contatta in prima persona, credeva che Lady Gaga sarebbe andata a conoscere la donna che interpreta sul set».

Cosa, questa, che invece non è avvenuta. Non ancora, almeno.

