L'omicidio a Pesaro, Libera: "Una falla nel sistema protezione testimoni"

«Il feroce omicidio avvenuto nella sera di Natale nel centro di Pesaro di Marcello Bruzzese, fratello di collaboratore di giustizia pone tanti interrogativi sul sistema di tutela dei collaboratori e dei loro familiari. E' chiaro che qualcosa non ha funzionato e che c'è stata qualche falla nel sistema. Interrogativi che necessitano di risposte immediate, ferme e decise da parte dei rappresentanti del Governo e dello Stato».

Lo sostiene, in una nota, Libera sull'omicidio di Marcello Bruzzese, fratello di un collaboratore di giustizia.

«Nelle lotta alle mafie e alla corruzione - aggiunge l'associazione - non ci possono essere zone d’ombre, non possiamo rischiare di alimentare sfiducia e dubbi su un sistema di protezione che ha garantito nella maggior parte delle situazioni riguardanti i collaboratori di indebolire con le loro dichiarazioni il sistema mafioso e di contribuire in molti casi a riscrivere tante verità nel nostro paese».

